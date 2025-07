Quarona piange Gianfranco Rovellotti, morto mentre era a pesca. L’uomo aveva 81 anni e ora abitava a Morondo. Venerdì non era rientrato da un’uscita sul rio Basasca.

Quarona piange Gianfranco Rovellotti, morto mentre era a pesca

Una tragica uscita di pesca è costata la vita a Gianfranco Rovellotti, 81enne originario di Quarona, molto conosciuto in paese per la sua passione per i torrenti valsesiani. L’uomo è stato ritrovato senza vita nella mattinata di sabato ai piedi del monte Tovo, nel territorio di Borgosesia, lungo il greto del torrente Basasca. A stroncarlo potrebbe essere stato un malore o una caduta accidentale, ma le cause esatte del decesso restano da accertare.

Rovellotti si era trasferito da qualche tempo a Morondo di Varallo insieme alla compagna, ma Quarona era sempre rimasta casa sua. Venerdì, come era solito fare appena ne aveva l’occasione, si era recato a pescare, ma in serata non aveva fatto ritorno. Preoccupata, la compagna ha dato l’allarme.

L’auto ritrovata a Foresto

La sua auto è stata ritrovata a Foresto, punto di partenza dei sentieri per il monte Tovo. Da lì sono partite le ricerche, coordinate da vigili del fuoco, Soccorso alpino della Guardia di finanza di Alagna e volontari del Corpo nazionale Soccorso alpino. Grazie all’uso delle tecniche Tas (Topografia applicata al soccorso), è stata mappata la zona in modo dettagliato. A individuare il corpo sono stati i cani delle unità cinofile, nelle prime ore di sabato.

Una volta completati gli accertamenti da parte dei carabinieri, la salma è stata recuperata. Intanto, a Quarona si è diffuso il cordoglio per la perdita di una persona stimata e benvoluta da tutta la comunità.

Un anno fa la scomparsa del npote Gianfranco

La famiglia Rovellotti era già stata colpita da un grave lutto poco più di un anno fa, con la scomparsa di Stefano Rovellotti, nipote di Gianfranco, morto a soli 51 anni. Stefano era noto in paese per la sua attività di giardiniere e per la collaborazione con il Comune nella cura del verde pubblico.

