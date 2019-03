Allarme lupi: capre e pecore sbranate. Nuovi attacchi dei lupi, questa volta colpito un gregge nella zona di San Sebastiano da Po.

Allarme lupi: capre e pecore sbranate

Come racconta la Nuova periferia, dalla scorsa estate ad oggi non si contato quasi più gli ovini e i caprini vittime dei lupi. Hanno infatti colpito in tutta la regione e la collina Chivassese non è stata di certo esente da questo fenomeno. In particolar modo, i lupi hanno ucciso altri animali come in località San Lorenzo e al Colombaro.Una vera e propria strage. I lupi non si sono affatto curati delle reti elettrificate, le hanno sfondate e quindi sono riusciti a introdursi nei luoghi in cui vengono custodite capre e pecore. E anche in Valsesia nei mesi scorsi si erano verificate vicende simili, tanto che la questione aveva destato molteplici riflessioni.