Alpinista precipita da cascate di ghiaccio e muore

Ha perso la vita precipitando per una decina di metri a Bar Cenisio, in Alta Valle di Susa. Sul posto sono intervenuti i soccorsi ma al loro arrivo per l’uomo non c’era già più nulla da fare. Ora i carabinieri di Susa stanno ricostruendo la dinamica della vicenda. Questo non è il primo incidente che accade sulla neve. Ieri, una vicenda simile era accaduta ad Alagna, coinvolto un bambino che è stato trasportato all’ospedale di Borgosesia.

Foto d’archivio