Anziano muore investito da un’auto a Serravalle

Anziano muore dopo essere stato investito da un’auto: tragedia questa mattina a Serravalle.

Tragico incidente questa mattina in corso 25 aprile a Serravalle. Un uomo, in sella alla sua bicicletta, è stato investito da un’auto. Le sue condizioni, ai soccorritori, sono apparse subito gravissime. Trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso di Borgosesia, vi è giunto già in arresto cardiaco. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Sull’accaduto indagano ora i Carabinieri.