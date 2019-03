Appeso striscione con simbolo di CasaPound a Bettole. Alcuni passanti si sono accorti dell’insegna lasciata sul ponte all’ingresso della frazione borgosesiana.

Sullo striscione posizionato probabilmente nella notte compare la scritta “1861-2019 Viva l’Italia” e a lato il simbolo di CasaPound. La vicenda è accaduta anche in altre località italiane, tra cui Mantova. Non è la prima volta che accadono fatti simili nella frazione borgosesiana. Nei mesi scorsi un altro episodio: in quel caso chi aveva affisso la scritta voleva ricordare il monte al confine fra Lazio e Abruzzo dove un incendio aveva parzialmente bruciato una pineta i cui alberi formavano la scritta “dux”.