Assicurazione scaduta da un giorno, 868 euro di multa

Assicurazione scaduta da un giorno, arriva multa da 868 euro a un giovane di Maggiora.

Assicurazione scaduta da poco

E’ stato fermato dalla Polstrada di Romagnano al casello di Castelletto Ticino sul raccordo A8-A26 per un controllo. Gli agenti hanno notato che la sua auto aveva l’assicurazione scaduta da 16 giorni, uno di troppo. Il rinnovo infatti può essere effettuato entro 15 giorni dalla fine del contratto.Per questo a carico del 21enne di Maggiora è stata elevata una multa da 868 euro. Una disattenzione che è costata cara, ma in giro si trovano automobilisti che viaggiano in autostrada senza copertura assicurativa.