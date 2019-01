Auto a fuoco a Marano Ticino, intervento dei vigili del fuoco

Auto a fuoco stamattina a Marano Ticino.

Auto a fuoco a Marano Ticino

I vigili del fuoco con le squadre di Arona e Novara sono intervenute stamattina alle 8 per un incendio nel comune di Marano Ticino in via Piombino. L’incendio ha interessato principalmente una tettoia costruita in adiacenza ad un piccolo magazzino e si e poi esteso alla proprietà limitrofa coinvolgendo diversi autoveicoli che erano parcheggiati a ridosso del confine di proprietà. Non vi sono stati feriti. Sul posto oltre ai proprietari, sono giunti i carabinieri di Oleggio e la polizia locale.