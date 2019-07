Auto ribaltata a Invorio, una donna rimane ferita

Auto ribaltata ieri pomeriggio a Invorio, ferita una donna.

Auto ribaltata a Invorio

Sabato pomeriggio i vigili del fuoco di Borgomanero sono intervenuti per un incidente stradale in località Talonno nel comune di Invorio. Un’auto ha perso il controllo in prossimità di una curva, terminando la sua corsa ribaltata su di un lato. La conducente subito soccorsa da passanti tra cui un medico,. Giunto in posto anche ambulanza medicalizzata di Borgomanero che ha trasportato la conducente in ospedale. Un incidente simile era avvenuto a Pray.