Bimbo in ospedale con un forchettone da barbecue nella coscia

Bimbo in ospedale con un forchettone nella coscia: a Ivrea intervento di emergenza per scongiurare un pericolosissima emorragia.

Un bambino di 4 anni finisce in ospedale con un manico di un forchettone conficcato in una coscia. E’ stato salvato grazie ad un intervento eseguito all’ospedale di Ivrea. Lo riporta ilcanavese.it: il bimbo è stato salvato attraverso un intervento chirurgico eseguito dai medici dell’ospedale di Ivrea in collaborazione con un chirurgo vascolare proveniente dall’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino. Il delicato intervento è stato eseguito per evitare un’emorragia. Il piccolo era arrivato in ospedale con il manico di un forchettone usato per il barbecue conficcato in una coscia. Ancora da stabilire l’esatta dinamica dell’infortunio.

