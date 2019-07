Cade dal pontile con bici: ragazzino rischia di annegare. Momenti di paura sul lago d’Orta: un 13enne salvato dai passanti.

Cade dal pontile con bici: ragazzino rischia di annegare

Ha rischiato di annegare a soli 13 anni a causa di un banale incidente con la bici. L’altro giorno un ragazzino stava pedalando lungo uno di pontili sul lungolago di San Maurizio D’Opaglio. Un’attività caldamente sconsigliata, specie in presenza di altre persone. E infatti è stato proprio a seguito di un improvviso scarto effettuato per evitare alcuni turisti che il ragazzino ha perso il controllo della bici ed è caduto in acqua.

LEGGI ANCHE: Quindicenne morto annegato nel Lago Maggiore davanti ad Arona

Il ragazzino caduto in acqua a San Maurizio d’Opaglio non sapeva nuotare e ha quindi cominciato a invocare aiuto: per fortuna alcuni passanti si sono buttati in acqua e lo hanno tirato fuori.

Foto d’archivio