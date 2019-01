Cade in una cisterna di vino: operaio grave

Cade in una cisterna di vino che stava pulendo con soda caustica: operaio grave nell’Astigiano.

Cade in una cisterna di vino. E’ grave un operaio che è stato trasportato al Cto di Torino. Come scrive lanuovaprovincia.it, l’incidente sul lavoro è accaduto questa mattina, mercoledì 16 gennaio, in una cantina vinicola di regione Salere, ad Agliano. Un giovane operaio di 25 anni stava pulendo una vasca con della soda caustica, quando è precipitato all’interno. Il ragazzo è riuscito ad uscire con le sue forze ed è stato quindi soccorso. Sul posto è intervenuto l’elisoccorso del 118, che lo ha trasferito in codice rosso all’ospedale Cto di Torino per le gravi ustioni riportate.