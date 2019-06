Caduta fatale per un escursionista

Caduta fatale per un uomo di 47 anni: l’escursionista è precipitato durante un’uscita nel Cuneese.

Caduta fatale in montagna

Un uomo di 47 anni ha perso la vita durante un’escursione in valle Stura, nel Cuneese. L’escursionista, originario di Genova, era in compagnia di un amico, con cui era partito dal rifugio Zanotti per proseguire lungo il sentiero che porta al Becco Alto di Ischiator, a quasi 3mila metri di altitudine.

L’incidente

Il 47enne è precipitato per un centinaio di metri. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. L’amico che era con lui è rimasto ferito, ma in modo non grave: è riuscito, infatti, a fermare la caduta. Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco e la Guardia di Finanza, che hanno soccorso il ferito e recuperato la salma dell’amico.