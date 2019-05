Ciclista travolto da auto a Crevacuore: è in codice rosso | LE FOTO

Ciclista travolto da auto a Crevacuore: grave incidente lungo il rettilineo di Azoglio. Il giovane ricoverato in codice rosso al “Maggiore” di Novara.

Ciclista travolto da auto a Crevacuore: è molto grave al “Maggiore”

E’ ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Novara un giovane ciclista investito da un’auto. L’incidente è accaduto nel tardo pomeriggio di oggi, domenca 26 maggio, lungo il rettilineo di Azoglio, sulla strada provinciale che collega Crevacuore e Pray. Ancora da accertare la dinamica dello scontro, al vaglio degli agenti della polizia stradale: pare che il giovane stesse pedalando verso Pray quando è stato tamponato da una Smart. Sbalzato dalla sella, il ciclista è ricaduto sul cofano dell’auto sfondando il vetro anteriore.

I soccorsi e il viaggio a Novara

L’incidente è accaduto quasi esattamente dove qualche mese fa un uomo di Trivero era morto finendo nel torrente. Oggi il conducente della vettura si è subito fermato, ed è stato dato l’allarme. Il ferito è stato portato a Novara in elicottero, dove è arrivato in codice rosso, cioè in reale pericolo di vita. Decisive saranno le prossime ore.

Maggiori particolari domani su Notizia Oggi