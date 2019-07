Crisi epilettica in montagna, il Soccorso alpino interviene in Val Soana

Crisi epilettica in montagna, in Val Soana interviene il Soccorso alpino.

Nel pomeriggio di ieri tre gli interventi del Soccorso alpino in Val Soana, nel Torinese. Una donna con sospetta frattura a un arto inferiore è stata recuperata al Pian dell’Azaria da un mezzo fuoristrada del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese e consegnata ai famigliari a Campiglia Soana che hanno proceduto autonomamente verso l’ospedale. Contemporaneamente una minorenne ospite delle colonie estive di Pianetto ha perso i sensi ed è stata monitorata dal nostro personale in costante contatto con la Centrale Operativa 118 fino al sopraggiungere dell’autoambulanza. Infine, in serata una donna con una crisi epilettica è stata soccorsa dalle squadre a terra in attesa dell’arrivo dell’eliambulanza dell’emergenza sanitaria. Sempre nel Torinese ieri intervento per una brutta caduta di quaranta metri, l’escursionista ricoverato in ospedale.