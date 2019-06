Cuccioli di cane, scoperto traffico illecito

Cuccioli di cane acquistati a poco prezzo senza vaccinazioni e rivenduti a cifre maggiorate in Italia: il traffico smantellato dai carabinieri forestali.

Cuccioli di cane, il commercio illecito

Acquistavano cuccioli di bulldog francese senza vaccinazioni nell’est Europa, in particolare in Slovenia e in Ungheria. Dopodiché li rivendevano in Piemonte e in Lombardia a cifre superiori. Il traffico illecito è emerso dopo la morte di un cucciolo: l’animale è deceduto tra le sofferenze il giorno dopo l’acquisto, avvenuto su internet per 600 euro.

Falsi documenti

Da lì ha perso il via l’inchiesta. Gli accertamenti hanno appurato che il cucciolo era sprovvisto di microchip identificativo e i documenti di accompagnamento erano fasulli. Sono scattate perquisizioni in diverse città piemontesi e gli investigatori hanno trovato dodici cuccioli, insieme a timbri e documenti falsi.

Alcuni mesi fa, la polizia aveva salvato dei cuccioli rinchiusi in delle valigie.

Immagine di repertorio