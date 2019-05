Gattinara auto si schiantano e finiscono nella boscaglia | LE FOTO

Gattinara auto si schiantano e finiscono nella boscaglia. L’impatto all’incrocio tra le vie Ottaviano e Faglia. Tre giovani sono finiti all’ospedale.

Gattinara auto si schiantano ed escono di strada

Incidente nel mezzogiorno di ieri, sabato 18 maggio, all’incrocio tra le vie Ottaviano e Faglia a Gattinara. Due auto sono entrate in collisione: lo scontro è stato particolarmente violento, tanto che le vetture sono “volate” nel bosco a fianco alla carreggiata. Su un’auto viaggiavano due ragazze di Gattinara, mentre sull’altra vi era un giovane di Roasio.

Guarda le foto di Gianluca Colombo

I giovani in ospedale

Tutti e tre i coinvolti sono stati trasportati all’ospedale di Borgomanero per controlli. Un incrocio, quello tra le vie Faglia e Ottaviano, che è teatro di moltissimi incidenti: uscendo da via Faglia la visibilità è ridotta dal muro di recinzione dell’ex stabilimento Pozzi. Per questo motivo nei mesi scorsi era stato istallato in via Faglia un lampeggiante che avvisava del pericolo.