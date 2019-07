Grave bimbo di tre anni dopo l’incidente

Grave bimbo di tre anni: l’auto su cui viaggiava è uscita di strada nella zona dell’Astigiano.

Grave bimbo dopo l’incidente

Un bambino di soli tre anni versa in gravi condizioni dopo un incidente. Lo riporta La Nuova Periferia. Il sinistro è avvenuto ieri nella zona di Castiglione d’Asti. Nello schianto è rimasta ferita anche la madre, incinta.

Lo schianto

Secondo la prima ricostruzione, l’auto, per cause ancora da accertare, sarebbe uscita di strada in curva, andando a sbattere contro un terrapieno. Il bimbo è stato trasportato in elicottero all’ospedale infantile di Alessandria, mentre la mamma è stata ricoverata all’ospedale di Asti.

Un bambino di un anno è rimasto gravemente ferito in un incidente nei pressi di Ivrea.