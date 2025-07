A Borgosesia domani cieli sereni o poco nuvolosi al mattino, con nubi in aumento fino a cieli molto nuvolosi e deboli piogge nel pomeriggio. rasserena in serata, sono previsti 0.5mm di pioggia. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2850m.

Mattino: nubi sparse, clima fresco

Domani mattina, martedì 8 luglio, Borgosesia si sveglierà con cielo parzialmente nuvoloso e temperature attorno ai 12 °C al primo mattino. Le nubi sparse garantiranno un avvio di giornata senza precipitazioni, con venti deboli da Ovest-Nordovest e un’aria piacevolmente fresca, ideale per fare due passi o iniziare attività all’aperto.

Pomeriggio: sole, possibili piogge isolate

Nel pomeriggio si prevede un aumento della nuvolosità, con temperature massime intorno ai 23 °C. Non si escludono brevi rovesci isolati (circa 0,5 mm), associati a un clima ventilato (vento fino a 19 km/h da NE) . L’atmosfera resterà fresca e vivace, meno afosa dei giorni precedenti.

Sera: rasserenamenti, aria mite

In sera, il cielo tenderà a schiarirsi, lasciando spazio ad ampie aperture tra le nuvole e mantenendo la temperatura sui 26 °C. Il vento si stabilizzerà da Nord, e l’umidità si porterà su valori più gradevoli.

Tendenza meteo

Mercoledì 9 luglio : giornata ampiamente soleggiata, con temperature tra 13 °C e 24 °C.

: giornata ampiamente soleggiata, con temperature tra 13 °C e 24 °C. Giovedì 10 luglio : tempo da soleggiato a parzialmente nuvoloso, massime fino a 26 °C .

: tempo da soleggiato a parzialmente nuvoloso, massime fino a 26 °C . Venerdì 11 luglio: instabilità in aumento, con possibile rovescio pomeridiano e temperature massime intorno a 27 °C.

