Impressionante incendio nel Vercellese: a fuoco centro riciclaggio rifiuti.

Un incendio di vaste proporzioni si è sviluppato nel deposito della ditta Vescovo di Palazzolo Vercellese specializzata in smaltimento e riciclaggio rifiuti. E’ accaduto nel pomeriggio di oggi, sabato 20 luglio . Sul posto numerose le squadre dei vigili del fuoco per scongiurare il peggio. Una densa colonna di fumo nero era visibile a chilometri di distanza. Preoccupazione della popolazione per le conseguenze dei fumi scaturiti dall’incendio. Il fuoco ha imperversato anche all’esterno dei capannoni, coinvolgendo il materiale stoccato sul piazzale. Il Comune ha invitato la cittadinanza a restare a casa con porte e finestre ben chiuse.