Incendio boschivo sopra Coggiola: allarme in Valsessera

Incendio boschivo sopra Coggiola: dopo il rogo della Baraggia, torna l’allarme in Valsessera.

Appena domato il grande rogo che per 24 ore ha devastato la Baraggia, torna a suonare l’allarme incendi. Questa volta sta andando a fuoco oggi pomeriggio, sabato 23 marzo, una zona boschiva tra Coggiola e Portula, a bassa quota. Viste le modalità e la posizione dell’incendio, in questo caso non si esclude che le fiamme possano essere divampate non per volontà di un piromane ma per incoscienza di qualcuno che aveva deciso di ripulire il proprio terreno dandogli fuoco. Un atto del tutto irresponsabile in un periodo di drammatica siccità come questo, e in spregio ai divieti emanati a livello regionale. Tra l’altro, proprio un gesto di questo genere qualche settimana fa aveva mandato in cenere un’area nella zona di Piletta, sempre sopra Coggiola. Sul posto i vigii del fuoco e volontari Aib.