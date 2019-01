Incidente Bettole: traffico bloccato tra Borgosesia e Grignasco

Incidente Bettole nella serata di ieri, giovedì 10 gennaio: traffico bloccato tra Borgosesia e Grignasco, gli automobilisti in transito costretti a passare dal ponte nuovo di Serravalle.

Incidente Bettole: due auto si scontrano, una donna è finita all’ospedale

Ieri sera poco prima delle 20, all’uscita dell’abitato di frazione Bettole verso Gignasco, due auto sono entrate in collisione. Ancora da accertare la dinamica ed evenuali responsabilità dell’accaduto (potrebbe trattarsi anche di un malore di uno dei conducenti): in ogni caso, le due vetture hanno impattato quasi frontalmente. Una donna, che era al volante di una delle due vetture, è stata portata all’ ospedale. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Varallo e Romagnano, mentre la polizia stradale di Varallo ha fatto tutti i rilievi.

Grossi problemi per la viabilità

Il luogo dell’incidente non è lontano dal punto in cui ad aprile una vettura era andata fuori strada ed era finita nel pendio sottostante. Ieri sera la viabilità è stata interrottaa lungo in attesa che la strada venisse sgomberata dalle due vetture incidentate. E visto che la passerella tra Grignasco e Serravalle è ancora chiusa, chi voleva transitare da Borgosesia a Grignasco e viceversa ha dovuto fare un lungo giro utilizzando il ponte nuovo tra l’uscita di Grignasco e Serravalle.

Foto di Sandro Mori