Incidente Doccio: auto contro moto, code chilometriche intorno a Quarona. E’ accaduto poco più a monte del ponte sulla provinciale. Disagi al traffico.

Code chilometriche oggi pomeriggio intorno a Quarona per un incidente stradale. A impattare sono state un’auto e una moto, anche se per il momento non è ancora stata chiarita la dinamica dello scontro, peraltro violento. Il fatto è avvenuto poco più a monte del ponte di Doccio, in direzione Roccapietra. C’è voluto parecchio prima che si normalizzasse la viabilità.