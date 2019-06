Incidente in un’officina a Romentino: due le vittime in codice rosso.

Incidente in un’officina: due persone ustionate

Come riportano i colleghi di La nuova provincia di Biella, nella giornata di oggi, lunedì 10 giugno, nel comune di Romentino due operai sono rimasti ustionati in seguito a un incidente in officina. Mentre i due erano al lavoro infatti, una macchina avrebbe preso fuoco. I due hanno riportato ustioni e sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Maggiore di Novara.

