Incidente Prato Sesia: questa mattina un motociclista è finito in ospedale a seguito dei traumi riportati nell’episodio. Sono intervenuti i carabinieri e il 118.

Incidente Prato Sesia: motociclista finisce in ospedale

Questa mattina un motociclista è finito fuori strada lungo la provinciale a Prato Sesia, via Matteotti, in direzione Grignasco, a seguito di un urto con una vettura. Si tratta di un giovane di Borgosesia, ferito a quanto pare in modo non grave. In ogni caso è stato ricoverato con codice giallo. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e una pattuglia di carabinieri per i rilievi del caso.

LEGGI ANCHE: Ciclista contromano provoca incidente a Prato Sesia