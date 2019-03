Incidente sulle piste da sci: due in ospedale

Incidente sulle piste da sci nell’Ossola. a San Domenico di Varzo: due persone finite in ospedale.

Un uomo di 48 anni con trauma cranico e una donna di 37 anni con traumi più lievi. E’ questo il bilancio di un incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi, sabato 9 marzo. Il fatto è accaduto nell’Ossola, sulle piste di San Domenico di Varzo: ancora da chiarire la dinamica, ma pare scontato che i due sono entrati in collisione. Di recete anche a Mera si era avuto un incidente sulle piste con due persone ferite. Ad avere la peggio, come accenato, è stato l’uomo, trasportato d’urganza all’ospedale di Novara con il 118. La donna è invece arrivata in codice giallo al pronto soccorso di Domodossola.