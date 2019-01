Incidenti stradali: nel 2018 più sinistri ma meno vittime

Incidenti stradali in Piemonte e Valle d’Aosta: numeri in rialzo, ma calano i casi di morte.

Incidenti stradali i numeri

Sinistri in aumento, ma diminuiscono le vittime: a rivelarlo sono i dati della Polizia Stradale per il Piemonte e la Valle d’Aosta. Nel 2018 gli incidenti sulle strade delle due regioni sono stati 4.872, in aumento del 4,8% rispetto al 2017. I sinistri con conseguenze mortali, invece, sono stati 60, in calo del 7,6% rispetto ai 65 del 2017. Le vittime sono state 65, mentre l’anno precedente erano 68.

Le infrazioni

Le infrazioni rilevate durante gli oltre 40mila pattugliamenti della Polizia Stradale sono state 141.952. Sono stati decurtati 189.355 punti dalle patenti. Sono state ritirate, inoltre, 4.286 patenti e 4.322 carte di circolazione. Delle pattuglie in servizio, 1.346 sono state impegnate in particolare contro le stragi del sabato sera.

Pochi giorni fa, a Roasio, un incidente è costato la vita a un padre di 47 anni.

Immagine di repertorio