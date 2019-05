Lampi luce per segnalare il posto di blocco: finisce nei guai un vercellese di 37 anni. Del resto, si tratta di un gesto che intralcia l’attività dlele forze dell’ordine.

Lampi luce per segnalare il posto di blocco

Quanto volte lo si vede lungo le strade? Qualcuno che, viaggiando in direzione contraria alla nostra, ci lampeggia con i fari abbaglianti per dirci di fare attenzione. A volte, opportunamente, perché magari è accaduto un incidente. Altre volt, molto meno opportunamente, perché poco più avanti c’è un posto di blocco di carabinieri e polizia. In questo secondo caso si tratta di un gesto che di fatto intralcia l’attività delle forze dell’ordine, magari impagnati a intercettare qualche delinquente.

Il gesto dei lampi luce è costato caro a un vercellese di 37 anni, beccato dai carabinieri a usare i fari per segnalare un posto di blocco appena superato: l’uomo è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio ed è stato multato per l’utilizzo improprio degli abbaglianti.