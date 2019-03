Lavora di notte e viene disturbata dalla musica del figlio: chiama i carabinieri

Lavora di notte, ma è disturbata dalla musica del figlio. Non le resta che chiamare i carabinieri.

Lavora di notte, ma non riesce a dormire

Ormai da qualche tempo una mamma residente nel Biellese arrivava a casa stanca dal turno notturno in azienda ma non riusciva a dormire. Tutta colpa della musica alta tenuta dal figlio. Nonostante i tentativi di fargli capire che aveva bisogno di dormire non c’è stato verso e così la mamma-lavoratrice ha chiamato i carabinieri. Bella ramanzina al giovane e finalmente la donna ha potuto andare a coricarsi. Sono sempre più numerosi gli episodi di disturbo alla quiete pubblica.