Mamma toglie computer al figlio 19enne: lui si butta dalla finestra

Mamma toglie computer al figlio 19enne, e lui si butta dalla finestra. Il giovane ora si trova in gravi condizioni all’ospedale.

Mamma toglie computer al figlio: sconcertante reazione

Nel quartiere Mirafiori di Torino, più precisamente in via Fratelli Garrone, una mamma ha tolto al figlio la tastiera del computer. Il giovane non ha accettato la scelta della madre e si è buttato dalla finestra dell’appartamento al quinto piano. Lo riporta nuovaperiferia.it.

I soccorsi

Immediata la richiesta d’aiuto per il giovane che si trova ricoverato in prognosi riservata. A Quanto pare, il 19enne si era isolato dal mondo, stando alle prime informazioni, per vivere una vita virtuale. La donna, preoccupata per il figlio, più volte aveva cercato di staccarlo dal computer.