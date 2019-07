Maxi tamponamento sulla A4 a Balocco, coinvolte otto auto

Maxi tamponamento sulla A4 ieri sera alle 19.30 con quattro auto coinvolte.

Maxi tamponamento a Balocco

Le squadre dei vigili del fuoco di Livorno Ferraris e di Santhià sono intervenute ieri sera ull’autostrada Torino-Milano, direzione Milano, nei pressi dell’uscita di Balocco, per un duplice incidente stradale. Il primo coinvolgeva un’auto vettura Lancia Ypsilon che, perdendo il controllo, colpiva il guardrail lato destro e terminava la corsa contro il New Jersey lato sinistro di separazione delle carreggiate. A causa di ciò si creavano rallentamenti nel senso di marcia, ed all’incirca 300 metri prima un’autovettura Volvo, per motivi ancora da accertare, tamponava le autovetture antistanti. La stessa Volvo terminava la sua corsa scavalcando il New Jersey incastrandosi nello spartitraffico compreso tra le due carreggiate; nel tamponamento venivano coinvolti in tutto 8 mezzi, fortunatamente il bilancio risulta essere di un ferito lieve. L’intervento degli operatori vigili del fuoco è servito alla messa in sicurezza dei mezzi e degli accertamenti delle condizioni sanitarie dei coinvolti. Sul posto presenti due volanti della polizia stradale, un mezzo del 118 e personale Autostrade. La circolazione stradale non veniva interdetta, ma si registravano forti rallentamenti in entrambi i sensi di marcia. Appena un mese sempre sulla A4 un incidente aveva portato alla chiusura di un tratto di strada.