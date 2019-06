Motociclista record: perde 56 punti della patente in pochi minuti. Un centauro fugge a un posto di blocco della polizia e commette una raffica di infrazioni prima di

Motociclista record: perde 56 punti in pochi minuti

Non si è fermato all’alt della pattuglia, poi ha commesso ogni sorta di infrazione durante i pochi minuti di inseguimento: sorpassi non consentiti, eccessi di velocità, semafori rossi e via dicendo. Alla fine, raggiunto e bloccato, il totale è stato impressionante: 56 punti da togliere dalla patente, che ovviamente gli è stata ritirata immediatamente. Protagonista di questo record è un giovane varesini di origine tedesca, fermato ieri sulle strade del Lago Maggiore tra Belgirate e Stresa da una pattuglia della Polstrada di Verbania.

Era pure recidivo

L’uomo fermato a Stresa del resto era abbonato alle infrazioni: basti pensare che sulla patente, al momento del controllo degli agenti, gli erano rimasti appena quattro punti. Adesso dovrà rifare tutta la trafila per poter tornare a guidare sulle strade, oltre alle sanzioni che saranno salatissime.

Foto d’archivio