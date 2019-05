Muore soffocato mentre va a votare

Muore soffocato da un boccone di cibo mentre si reca al seggio: tragedia a Brusasco, in provincia di Torino.

Muore soffocato in auto

È stato soffocato da un pezzo di pane mentre si recava al seggio elettorale: un uomo di 83 anni ha perso la vita a Brusasco, in provincia di Torino. Lo riporta La Nuova Periferia. L’anziano, intorno alle 12,30, si trovava in auto con la moglie e la cognata, quando il boccone gli ha occluso le vie respiratorie. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno potuto soltanto constatare il decesso.