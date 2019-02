Paziente la denuncia e lei non lo vuole più tra gli assistiti

Paziente la denuncia dopo che l’aveva chiuso nella sala d’aspetto dell’ambulatorio di Valle San Nicolao e la dottoressa lo ricusa.

Paziente la denuncia

Tutto era iniziato perchè la dottoressa, arrivata in paese da poco, aveva chiuso i pazienti in sala d’aspetto mentre lei era uscita forse per una emergenza. Uno aveva deciso di presentare denuncia ai carabinieri. E lei per tutta risposta ha deciso di ricusarlo, ovvero ha chiesto all’Asl di non averlo più tra i suoi pazienti, compresa la figlia che non centrava nulla. Padre e figlia sono stati quindi convocati dall’Asl per scegliere un nuovo medico.