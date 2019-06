Pensionato morto in casa: lo hanno trovato dai vigili del fuoco di Novara nella sua abitazione. L’uomo non rispondeva più a telefono e citofono: ed è scattato l’allarme.

Pensionato morto in casa: trovato dai vigili del fuoco

Scatta l’allame a Novara per un pensionato che non dava più segni di vita. Tentativi di chiamata al telefono e al citofono restavano senza risposta, per cui si è deciso di intervenire inviando una squadra di vigili del fuoco. E’ accaduto a Novara nella mattinata di oggi, sabato 1 maggio.

Purtroppo nell’episodio di questa mattina gli operatori non hanno potuto fare molto: sono entrati nell’alloggio, ma nonostante l’intervento del 118, per l’anziano non c’era nulla da fare. Sul posto anche la polizia per i rilievi del caso.