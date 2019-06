Pianta caduta lungo la strada che porta a Veglio stamattina.

Pianta caduta a Veglio

Intervento dei vigili del fuoco di Ponzone stamattina a Veglio per una pianta caduta sulla sede stradale. L’albero forse a causa della pioggia dei giorni scorsi ha ceduto cadendo sulla sede stradale. Per fortuna in quel momento non stava transitando nessuno, a dare l’allarme sono stati automobilisti e residenti. Il personale dei vigili del fuoco ha provveduto a liberare la strada.