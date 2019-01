Prognosi riservata per la donna ferita nell’incidente a Bettole

Prognosi riservata per la donna di 40 anni ferita nell’incidente di ieri sera in frazione Bettole di Borgosesia. Subito dimesso il 25enne che era alla guida dell’altra vettura.

E’ ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Borgosesia la donna che ieri, giovedì 10 gennaio, è rimasta ferita nell’incidente accaduto alla periferia di Bettole, lungo la provinciale verso Grignasco. Si tratta di una 40enne residente in zona: saranno decisivi i prossimi giorni per capire come si potrà evolvere la situazione. E’ invece stato dimesso quasi subito il 23enne novarese che era alla guida dell’altra vettura. A impattare frontalmente una Renegade e una Opel. Sul posto vigili del fuoco e polizia stradale: per un paio di ore il traffico è stato deviato sul ponte nuovo di Serravalle.

Foto di Sandro Mori