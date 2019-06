Ragazza di Brusnengo investita ieri a Cossato in strada.

Incidente ieri mercoledì 5 giugno a Cossato nella centrale via Mazzini. Erano le 9.30 quando una Fiat Panda condotta da un 86enne ha preso in pieno una 19enne di Brusnengo. La ragazza è stata soccorsa dal personale del 118 che ha provveduto al ricovero al pronto soccorso.Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso.