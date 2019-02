Rifiuta ricovero dopo l’incidente: ora è gravissimo a Novara

Rifiuta ricovero dopo l’incidente: si era scontrato con un’auto che aveva imboccato uno svincolo in contromano. Aveva voluto andare a casa, ma si è poi sentito male: ora il pensionato di Santhià è in rianimazione a Novara.

Rifiuta ricovero dopo l’incidente: poi sta male a casa

Un 73enne di Santhià è ricoverato in sala rianimazione all’ospedale “Maggiore” di Novara per i postumi di un incidente. Come riporta anche notiziaoggivercelli.it, nella notte tra sabato 9 e domenica 10 febbraio l’uomo, al volante della sua Fiat Panda, nei dintorni di Chivasso si era scontrato quasi frontalmente con un’altra auto che aveva imboccato in contromano uno svincolo. Una distrazione che spesso provoca conseguenze molto gravi. Al volante una 20enne neopatentata, peraltro risultata anche fuori regola per quanto riguarda il tasso alcolico.

Il ritorno a casa e l’allarme al 118

Angelo Zanelli, questo il nome del pensionato, era stato soccorso. Ma agli operatori sanitari aveva detto che non era il caso di andare al pronto soccorso, perché si sentiva bene. Tornato a casa ha però iniziato a stare male: ha chiamato allora il 118 che l’ha portato d’urgenza all’ospedale di Novara, dove è stato subito sottoposto a terapia intensiva per un forte trauma cranico.