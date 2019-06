Ritrovato uomo scomparso a Serravalle: è vivo e sta abbastanza bene. L’uomo individuato nella zona di Bornate, nei pressi del cimitero

La notizia non è ancora confermata da fonti ufficiali, però sta già rimbalzando in zona. Giovanni Capra, l’uomo di Serravalle che non dava più notizie di sé da ieri pomeriggio, è stato ritrovato nella zona di Bornate, non lontano dal cimitero. Vivo e in condizioni tutto sommato buone, anche se ovviamente è stato affidato al 118. Dopo l’allarme scattato nel tardo pomeriggio di ieri, da questa mattina si sono mossi decine di operatori, e un elicottero ha sorvolato per ore il corso del Sesia, dove si ipotizzava potesse trovarsi il 50enne.