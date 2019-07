Romagnano multato camion che aveva perso il carico sul lungofiume. Terra e massi seminati la scorsa settimana lungo l’Allea Monterosa: erano stati alcuni passanti a prendere il numero di targa.

E’ stato individuato dagli agenti i polizia municipale il camion e l’autista che lunedì scorso aveva perso il suo carico, formato da massi e terra, lungo allea Monterosa a Romagnano. L’identificazione è stata possibile grazie alla prontezza di alcuni passanti che hanno rilevato il numero di targa dell’automezzo. Si tratta del camion di una ditta non della zona; all’autista, che sostiene di non essersi accorto di quanto stava accadendo, è stata comminata una multa di 129 euro per non aver assicurato il carico e perché dopo il fatto non si è fermato.

Era stata danneggiata una vettura

L’accaduto si è risolto con alcuni danni ad un’altra autovettura e con la sede stradale ingombra di detriti. Avrebbe potuto però avere un epilogo ben peggiore, ad esempio se dietro al camion ci fosse stata una bici o una moto. La strada è stata ripulita da una ditta incaricata dal Comune, mentre il traffico, durante le operazioni di sgombero, è stato prevedibilmente rallentato. Si tratta di una zona strategica per la viabilità, concomitante con il ponte sul Sesia che collega Romagnano a Gattinara.