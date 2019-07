Roulotte sventrata nell’incidente in autostrada a Greggio.

Ieri pomeriggio la squadra della Centrale dei Vigili del Fuoco di Vercelli è intervenuta sull’autostrada A4 per un tamponamento che ha coinvolto due autovetture di cui una trainante una roulotte che è stata tamponata. solo grande spavento e qualche lieve ferita per gli occupanti dei mezzi ma gravi danni ai veicoli.La roulotte era però completamente distrutta. L’intervento è consistito nella messa in sicurezza dei veicoli coinvolti. sul posto la Polstrada, il personale sanitario del 118 e i mezzi delle autostrade per la gestione della viabilità. Appena il giorno prima terribile incidente sempre sulla A4 con otto auto coinvolte a Balocco.