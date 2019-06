Scomparso Serravalle: ricerche partite in tutta la zona già nella serata di ieri. Si tratta di Giovanni Capra.

Forze dell’ordine, vigili del fuoco e volontari sono al lavoro da ieri sera per cercare Giovanni Capra, un uomo residente a Serravalle che non dà più notizie di sé. Il tam-tam è partito anche sui social, con foto dell’uomo (anche se quelle al momento disponibili lo ritraggono con la barba, mentre adesso non ce l’ha più). Chiunque l’abbia notato nelle ultime ore, o avesse notizie utili, può contattare direttamente la stazione dei carabinieri di Serravalle.