Scoperto cadavere nei campi: si potrebbe trattare di omicidio. Tragica scoperta ad Ovada, nell’Alessandrino.

Come spiega la Nuova periferia, è stato trovato il corpo senza vita di un 53enne vicino ad una ferrovia che costeggia la provinciale 456. A dare l’allarme è stato un passeggero di un treno che ha notato qualcosa di strano mentre le carrozze stavano procedendo sui binari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e la scientifica. Difficile per ora stabilire le cause del decesso, nessuna pista è esclusa, neppure l’ipotesi di omicidio. Non è la prima tragedia accaduta nei campi, nei mesi scorsi si era verificato un fatto simile nel Vercellese.

