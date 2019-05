Sesso con minore anche in Valsesia: il prof ha già una condanna

Sesso con minore anche in Valsesia: il prof arrestato ieri a nel Vercellese ha già una condanna per un fatto analogo accaduto anni fa.

Ha un precedente in Valsesia l’insegnante 45enne (A.P. le sue iniziali) che nelle giornata di ieri, giovedì 24 maggio, è stato arrestato e messo ai domiciliari con l’accusa di violenza sessuale su minore. L’uomo infatti era già stato condannato in via definitiva per un episodio analogo avvenuto appunto quando era insegnante in una scuola media della valle. Un precedente che ovviamente rischia di aggravare la sua situazione.

Difficile anche la posizione di alcuni colleghi

Nell’ambito della stessa indagine, gli inquirenti stanno anche valutando la posizione di alcuni altri insegnanti della scuola superiore del Vercellese in cui è avvanuto l’utimo episodio: si vuole valutare se ci fosse qualcuno che sapeva ma non ha denunciato. Nei prossimi giorni si attendono quindi ulteriori sviluppi. Intanto l’insegnante dovrà essere interrogato.

