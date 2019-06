Si perde nei boschi dopo la visita in ospedale: curioso episodio avvenuto questa mattina nel Verbano.

Aveva raggiunto a piedi l’ospedale auxologico di Piancavallo, posto sulle colline dietro Verbania. Era lì per fare la classica visita a un amico degente. Imboccata la strada del ritorno ha però sbagliato strada, perdendo il sentiero e finendo in una zona che non sapeva più riconoscere, né tanto meno venirne fuori. Il curioso episodio, fortunatamente finito bene, è accaduto nella mattinata di oggi, mercoledì 5 giugno.

Mobilitati vigili e Soccorso alpino

Il protagonista è stato un uomo della zona che ha dovuto chiamare il soccorso perché non sapeva più venire fuori dalla situazione in cui si era ritrovato. Si sono mobilitati gli operatori del Soccorso alpino, nonché un elicottero dei vigili del fuoco, per cercarlo. Ed è stato proprio l’equipaggio dell’elicottero a trovarlo e a riportarlo in valle pressoché indenne. In ogni caso, è stato portato in ambulanza all’ospedale di Verbania per un controllo.