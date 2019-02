Suor Udilla Patella è la religiosa schiacciata dall’auto lasciata in folle

Suor Udilla Patella è la religiosa vercellese schiacciata dall’auto nella giornata di ieri.

Suor Udilla Patella, l’incidente

Tragedia alla casa di riposo delle suore di Loreto ieri. Suor Udilla Patella, 69 anni, è stata schiacciata dalla propria auto ed è morta. Sembra che la religiosa abbia lasciato innavertitamente in folle l’auto che ha iniziato a muoversi, lei non se ne è accorta ed è stata investita. Era molto conosciuta a Vercelli, per anni era stata alla Casa della Suore di Santa Maria di Loreto, in Piazza d’Angennes. Attiva nel mondo del volontariato. Un episodio che ricorda quello accaduto lo scorso anno a Trivero dove una donna venne travolta dalla propria auto, ma si salvò.