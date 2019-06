Tenta il suicidio in carcere, salvato da una guardia a Vercelli

Tenta il suicidio in carcere a Vercelli, detenuto salvato dall’agente della polizia penitenziaria.

La notizia è del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe. In una nota il segretario regionale Piemonte Vicente Santilli spiega: «Il penitenziario di Vercelli sale alla ribalta della cronaca. Nella giornata di ieri, la Polizia penitenziaria ha salvato dal gesto inconsulto un detenuto nordafricano, che ha tentato di mettere in atto il tentativo di impiccamento. Il personale in servizio prontamente sventava tale atto con grande professionalità strappando da morte certa il detenuto. Quest’ultimi, come sempre rimarcato e più volte denunciato dal SAPPE. Il Sappe in prima linea su questo fronte richiama l’attenzione dei vertici regionali e nazionali dell’amministrazione penitenziaria affinché vengano date risposte concrete, alla risoluzione delle problematiche in atto nel penitenziario di Vercelli».