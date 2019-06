Tragedia notturna: 57enne muore investito da un’auto. E’ accaduto ieri sera, sabato 22 giugno, a Druogno, in Val Vigezzo.

Come spiega Novaranetweek.it, è di Craveggia il 58enne che è morto dopo essere stato investito nella serata di ieri, sabato 22 giugno, alle porte di Druogno, in Val Vigezzo. Secondo le prime informazioni, l’uomo stava camminando a bordo strada quando un’auto, un’Opel Agila, l’ha travolto. L’investimento sarebbe stato dovuto da una manovra fatta dal conducente dell’auto per evitare un capriolo.

Purtroppo non è stato possibile fare niente per il personale sanitario del 118 intervenuto sul posto assieme a una pattuglia dei carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Domodossola. I militari dovranno stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto che ha causato anche la morte del capriolo, che l’auto aveva cercato di schivare. L’episodio si è verificato attorno alle 23.