Tragedia sfiorata giovedì pomeriggio a Valdilana sulla strada provinciale che da Polto porta a Ponzone.

Tragedia sfiorata

Un furgone è uscito di strada andando dritto alla curva poco prima del lanificio Ferla finendo nella strada sottostante andando addosso a un escavatore. Per fortuna l’operatore si era da poco allontanato dal mezzo. Sul posto la polizia stradale per i rilievi e il 118 per medicare l’automobilista.