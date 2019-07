Tromba d’aria divelle il tetto di una fabbrica

Tromba d’aria scoperchia una fabbrica a Cerrione: è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri.

Tromba d’aria strappa il tetto

Un’azienda di Cerrione ha visto il tetto del suo stabilimento divelto da una tromba d’aria. Nel tardo pomeriggio di ieri, delle violente raffiche hanno strappato oltre metà della copertura della struttura. Fortunatamente, i detriti caduti sulla strada non hanno colpito veicoli e non ci sono stati feriti. I proprietari e i lavoratori sono già al lavoro per arginare i danni.

Immagine di repertorio